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Врачи оказывают помощь пенсионеру, чей внук ранил себя в ХМАО

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Главный врач нижневартовской детской онкологической больницы Денис Третьяков рассказал, что пенсионеру, внук которого выстрелил себе в голову в Нижневартовске, оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает URA.RU.

«Конечно ему оказана психологическая и скорая медицинская помощь. Он находится в сильном стрессе», — рассказал Третьяков.

Источник издания в правоохранительных органах заявил, что из-за произошедшего инцидента пожилой мужчина находится в неадекватном состоянии. Это мешает специалистам проводить следственные действия и выяснить все подробности инцидента.

Ранее в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребенок выстрелил в себя. Департамент здравоохранения ХМАО начал служебную проверку по факту несчастного случая с юным пациентом больницы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что выстрел был произведен из травматического оружия, по предварительной версии оно принадлежит дедушке несовершеннолетнего. ЧП случилось прямо в больнице, где ребенок лежал вместе с родственником.

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