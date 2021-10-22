Депутат Рады Колтунович заявил о низком качестве воды в городах Украины

Депутат Верховной Рады Украины Александр Колтунович во время пленарного заседания заявил, что во многих украинских городах водопроводная вода небезопасна для людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе выступления он сослался на данные Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. По словам депутата, необходимо увеличить финансирование программы «Питьевая вода Украины».

Как объяснил Колтунович, по данным рейтингов, Украина относится к тем странам, которые не обеспечены водными ресурсами при расчете на человека.

Ранее стало известно, что на Украине потребители жалуются на низкое качество газа, который стал хуже греть. Как объяснил глава союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, в стране гражданам предоставляется топливо с низкой теплотворной способностью. Для сохранения качества украинский газ разбавляется российским.