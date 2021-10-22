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Глава Минтранса заявил о нулевом риске заражения коронавирусом в самолете

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Руководитель Министерства транспорта России Виталий Савельев рассказал, что при перелете в самолете риск заражения коронавирусом нулевой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI, запись которого опубликована на YouTube.

«Заболеть в самолете невозможно. Самолет использует так называемые HEPA-фильтры, которые делают очистку очень высокого качества, коэффициент очистки 99,97% в периоде, это чище, чем в операционных. По статистике ИКАО на август прошлого года, на 27 миллионов перевезенных пассажиров был один заболевший», — заявил Савельев.

Он подчеркнул, что самолет берет воздух из-под компрессора, после чего прогоняет через фильтр. Таким образом обновление воздуха происходит каждые три минуты.

В России за минувшие сутки был зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, это стало новым максимумом за время пандемии COVID-19.

Больше всего подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции в Москве, Петербурге и Подмосковье — 8 166, 3 233 и 2 428.

За 24 часа в стране полностью выздоровели 25 453 человека.

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