В Кремле рассказали о мерах поддержки семьям в нерабочую неделю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, выделит ли правительство средства для поддержки российских семей в период нерабочей недели, введенной из-за роста случаев заражения коронавирусом.

«В настоящий момент действует свой ряд решений, которые не имеют отношения к режимам выход дня, это точечные меры поддержки матерей, семей, они действуют на постоянной основе, не нужно об этом забывать. Пока дополнительных мер не предусматривается», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Москва также ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 37 141, до 8 168 305.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1 064 летальных исходов от последствий COVID-19. Полностью выздоровели 25 453 пациентов.