ФСБ опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на Ставрополье

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала кадры спецоперации по задержанию сторонника ИГ (организация запрещена в России), который готовил теракт в Ставропольском крае, сообщает РИА «Новости».

Известно, что задержанный планировал применить самодельное взрывное устройство на объектах транспортной инфраструктуры. По информации ФСБ, во время обыска у мужчины нашли и изъяли взрывчатые вещества, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

В результате были заведены уголовные дела по статье ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК России, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Личность задержанного в настоящий момент не уточняется.

Сообщается, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В начале октября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве и Московской области двух лидеров и шестерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России).