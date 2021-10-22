СМИ: Алек Болдуин убил женщину-оператора во время съемок фильма

Выстрел из пистолета, который убил на съемочной площадке женщину-оператора, сделал знаменитый голливудский актер Алек Болдуин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином», - говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.

На съемках сцены стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, Болдуин ранил 42-летнюю женщину-оператора Алину Хатчинс. Она была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Другая пуля попала в ключицу режиссера Джоэла Соуса, он госпитализирован.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.

Ранее сообщалось, что на съемках фильм «Ржавчина» случайно застрелили человека и ранили еще одного.

Инцидент произошел в Санта-Фе, в штате Нью-Мексико, на ранчо Bonanza Creek Ranch, где Алек Болдуин снимает новый вестерн. В тот момент, когда актеры должны были открыть огонь из винтовок, оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами.

Пули попали в двух человек — в режиссера и оператор картины. Оператор получила тяжелое ранение и была доставлен в больницу, где скончалась. Сам Алек Болдуин, присутствовавший в кадре в момент инцидента, не пострадал.