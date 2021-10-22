В США нашли останки жениха погибшей при странных обстоятельствах блогерши Петито

В США (штат Флорида) найдены человеческие останки. Судмедэксперты выяснили, что они принадлежат беглому жениху пропавшей, а затем найденной мертвой блогерши Габриэлль Петито. Об этом сообщает Evening Standart. Они отправилась в путешествие вместе, но жених вернулся один.

Когда девушка была найдена мертвой, Брайан Лондри бежал, так как становился главным подозреваемым.

«Сопоставление стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки принадлежат Брайану Лондри», - говорится в релизе денверского офиса ФБР.

Американская блогерша Гэбби Петито, задушенная при загадочных обстоятельствах, с помощью зашифрованного послания могла попросить свою мать о помощи. Несмотря на то, что последний раз Петито связывалась со своей матерью 25 августа, с ее телефона позже было отправлено два необычных СМС. В сообщении от 27 августа было сказано «Не можешь ли ты помочь Стэну? Я продолжаю получать от него сообщения и голосовые звонки», а 30 августа еще более короткий текст: «В Йосемитском парке нет связи».

Несмотря на то, что дедушку Петито действительно зовут Стэн, ее мать сразу заподозрила что-то неладное, так как девушка никогда не звала деда по имени. Отмечается, что STAN — также акроним для фразы «Send the Authorirites now!» (Немедленно направьте представителей власти — прим.ред.), используемая в среде силовых органов. Пользователи предполагают, что девушка могла понимать, что ее хотят убить, но находилась под наблюдением, поэтому попыталась позвать на помощь незаметно.

Высказывалась также версия, что STAN — отсылка к песне рэпера Эминема, в которой молодой человек убивает свою беременную девушку. Однако эта версия была отклонена после того, как главный судмедэксперт округа Тетон сообщил, что Петито не была беременна на момент смерти.

Тело видеоблогерши было обнаружено 19 cентября. Полиция подозревает, что ее жених Брайан Лондри может знать что-то о ее убийстве, однако он сначала отказался давать какие-либо комментарии, а потом и вовсе исчез.