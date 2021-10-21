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Вирусолог сообщила, почему зафиксированный в России штамм AY.4.2 вызывает опасения у ученых

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Design Cells / SPL.

Выявленная в Великобритании новая разновидность дельта-штамма коронавируса вызывает опасения у ученых, сообщила «Газете.Ru» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, научный директор биомедицинского холдинга «Атлас», доктор биологических наук Анча Баранова.

«Точно известно, что новый вариант возник на фоне дельты, а не отдельно, и это тревожит. Также тревожит и то, что в Великобритании вирус выявлен в отдельных местностях, а не равномерно, что указывает на его активное распространение среди общающихся между собой людей», — сказала она.

Штамм AY.4.2 на 10-15% более заразен, чем стандартная «дельта», продолжила эксперт.

«Такие выводы сделаны на основе анализа 6% заболеваемости в Британии, произошедших именно из-за этого вируса. Однако такой выборки недостаточно, чтобы сделать вывод про большую заразность штамма по отношению к предшественникам, и уж тем более о его уклонении от антител. Нужны исследования в лаборатории, а на это потребуется время», — пояснила она.

В США штамм AY.4.2 также фиксировали в отдельных случаях, однако пока он не вызвал опасений у Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отметила Баранова.

«Также отмечены случаи вируса в Израиле: выяснилось, что его завез гражданин из Молдавии. Думаю, что в течение ближайшего месяца станет понятно, стоит ли нам опасаться нового варианта коронавируса, или же он бесследно исчезнет», — заключила она.

Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России больные COVID-19, вызванном штаммом коронавируса AY.4.2.

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