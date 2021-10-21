Путин рассказал, книги каких философов читает

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе Валдайского форума, что читает труды философов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о стране и ее будущем.

«Не хотел бы говорить, что Иван Ильин только, но я читаю Ильина до сих пор, у меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю. Бердяева я упомянул, других наших мыслителей. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем», — заявил глава государства.

Политик отметил, что ему интересен ход мысли этих людей, с поправкой на время, в которое они творили и формулировали свои идеи.

В частности, он вспомнил про идею пассионарности нации. Путин назвал ее интересной.

«Можно спорить, до сих пор еще спорят», — продолжил он.

Он также указал, что если вокруг сформулированных авторами идей все еще идут споры, значит, они не пустые.

Ранее Путин рассказал, какие книги читает своим внукам.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.