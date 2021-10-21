Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков рассказал, с чем связаны коронавирусные ограничения в Москве и области 22:50
На матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла... 22:46
В Минобороны ФРГ призвали НАТО к большей жесткости в отношениях... 22:39
В бундестаге выступили за быстрый запуск «Северного потока —... 22:34
Семин получил серебро РПЛ за сезон-2019/20 и подарил медаль юному болельщику 22:33
Ikea в России начала продавать мебель для геймеров 22:18
Путин заявил, что в России отсутствует угроза свободе слова 22:16
Британский путешественник поделился способами экономии на отпуске 22:03
Путин рассказал, книги каких философов читает 21:59
Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США 21:59

Храмы Москве не будут закрывать в ноябрьские нерабочие дни

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Богослужения в московских храмах и церквях во время нерабочих дней в столице будут проходить, но обязательно с соблюдением социальной дистанции и других требований по ограничению распрострен7ения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», — заявил Сучков.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк уточнил, что во время грядущих нерабочих дней столичные кладбища также будут открыты для посещения в обычном режиме.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — с 28 октября.

20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях