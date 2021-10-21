Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин, выступая на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, почему не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Трансляция велась на сайте Валдайского форума.

Он напомнил, что в РФ вакцинация становится обязательной, если она занесена в национальный календарь.

«Но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему — любое навязанное решение можно обойти», — заявил Путин.

В четверг сообщалось, что в РФ за минувшие сутки выявили 36 339 новых случаев COVID-19 — это новый максимум за время пандемии.

Ранее Путин во время совещания с членами российского правительства рассказал об отношении родных и друзей к прививке от коронавируса.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.