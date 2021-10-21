Путин заявил о необходимости построения социального государства в России

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ следует строить социальное государство. Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе, давно говорят о необходимости построения социального государства.

«Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан», — сказал российский лидер.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее в сентябре Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, призвал работать над тем, чтобы свести уровень бедности в России к минимуму.