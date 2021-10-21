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Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») с проверкой пришли сотрудники прокуратуры Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В учебном учреждении сообщили, что получили постановление о проведении проверки, целью которой является «исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях».

«Нас попросили «обеспечить предоставление не позднее 21.10.2021 сотрудникам прокуратуры необходимых документов за период с 2019 года по настоящее время, а также объяснений должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки». В тексте решения запрашиваются документы по факультету Свободных искусств и наук. Проверяют образовательную деятельность», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее стало известно, что ректора «Шанинки» Сергея Зуева задержали по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. После задержания ректора в «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали. 13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Однако 20 октября сообщалось, что Зуева пришлось госпитализировать из-за ухудшившегося самочувствия.

Также заявлялось, что с Зуевым проводятся следственные действия по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, которая возглавляла Фонд. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей и была арестована на два месяца.

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