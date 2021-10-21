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В Госдуме осудили приставов и рабочих, разогнавших стихийный митинг бабушек

Сотрудники службы судебных приставов и строители в Миассе превысили должностные полномочия, разогнав стихийный митинг пенсионерок, которые выступали против установки мусорных баков на месте сквера, сообщил «Газете.Ru» член комитета ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, комментируя ролик, снятый в Челябинской области.

«Отношение к пенсионерам в этой ситуации негуманно и, мне представляется, неправомочно. Действия рабочих, выполнявших решение непонятно какой организации, осудительны. Приставы с бабушками разговаривали вежливо, но при этом у них под ногами работали экскаваторы, это уже неправильно», – сказал он.

Депутат призвал властей Челябинской области разобраться в ситуации. «Кто бы ни был инициатором решения, устанавливать мусорные баки при любом варианте на Южном Урале, где и так не хватает зелени и природы, зон отдыха — не самое лучшее решение. Надо разобраться, была ли такая необходимость», – резюмировал Тарасенко.

Ранее сообщалось, что бабушки собрались в сквере, где уже начались работы, чтобы не допустить вырубки деревьев и защитить от уничтожения любимый парк.

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