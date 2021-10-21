В Госдуме рассказали о повышении спроса на отдых в Крым в нерабочие дни

Депутат Государственной думы России ,член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк рассказал, что количество бронирования мест в отелях и гостиницах Крыма возросло в связи с предстоящими ноябрьскими выходными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После объявления выходными днями с 30 октября по 7 ноября увеличилось количество бронирования мест в отелях и гостиницах. Многие уже и переболели, и сделали прививки, жители крупных городов уже проходили и QR-коды, и справки, и спокойно относятся ко всем нововведениям», — подчеркнул Черняк.

Он отметил, что всем, кто отправится на отдых в республику необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, а также призвал всех вакцинироваться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.