Минпросвещения планирует объявить дополнительные школьные каникулы

Министерство просвещения России планирует сделать каникулярной неделю с 30 октября по 7 ноября, пишет Telegram-канал «Большая перемена», близкий к министерству.

Уточняется, что дистанционного обучения в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями.

Для тех регионов, где школьники учатся по модульной системе (пять недель учебы, а затем одна неделя каникул), каникулы начнутся с 15 ноября.

«В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», — говорится в сообщении.

Накануне, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.