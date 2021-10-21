Завершено расследование дела о хищении 120 зданий в Москве

В Москве Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Злоумышленники в том числе пытались украсть 27 особняков историко-культурного наследия.

В преступлении обвиняются экс-помощник главы Росимущества Москвы Сергей Алексеев, бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, бизнесмен Кирилл Посашков, а также безработный Сергей Широков. Всем им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Ущерб государству от действий обвиняемых превысил 2 млрд руб, заявили следователи. Общая стоимость недвижимости, которую они планировали похитить, составляет свыше 10 млрд руб.

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. Далее СК передаст его на утверждение в Генпрокуратуру.

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