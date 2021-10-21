Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19

Доля детей, заболевших коронавирусом, составляет порядка 10,11%. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона», — сказал он.

Горелов уточнил, что в каникулы заболеваемость снижается, так как дети не посещают школу и дошкольные учреждения.

Ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал, что штамм коронавируса «дельта» стал легче проникать в организм ребенка, что привело к увеличению случаев их попадания в отделение интенсивной терапии.

Крайне опасен вирус для тех, у кого имеются хронические заболевания, однако в реанимацию может попасть ребенок из любой возрастной группы, даже с отличным здоровьем.