Россиян предупредили о мошенниках под видом сотрудников ЖКХ

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин рассказал о мошенниках, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам, предлагая купить поддельное оборудование. Об этом сообщает РИА «Новости».

Балдин рассказал, что мошенники предлагают установить газоанализатор для предотвращения утечки. Жителям многоквартирных домов предлагают устройство, которое вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки. Он рассказал, что настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, а установку оборудования может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах - региональный оператор.

Юрист также сообщил о мошенничестве с предложением купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Мошенники под видом сотрудников УК заранее добавляют в сосуд реагент, который меняет цвет воды, и убеждают жильцов в необходимости покупки фильтров. Он предупредил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры.

По его словам, по домам также могут ходить псевдосотрудники управляющей компании и предлагать заменить окна в квартире. Балдин предупредил, что УК не проводят замену окон, а жильцам установят дешевые стеклопакеты по завышенной цене.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве под видом переписи населения.