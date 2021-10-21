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В ГУФСИН сообщили о проверках после инцидента с отрубленной головой в ИК Пермского края

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Несколько проверок проводятся после инцидента с заключенным в пермской колонии строгого режима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в ИК-10 строгого режима в Пермском крае одному из заключенных отрубило голову на производстве.

«По данному факту проводятся проверки - внутренняя проверка начата в ИК, также проверку проводит Следственный комитет, инцидент не комментируем», — уточнили в ведомстве, добавив, что инцидент произошел 18 октября.

В СУСК РФ по региону подтвердили проведение доследственной проверки, однако уточнять подробности также не стали.

ИК-10 является одним из крупнейших учреждений не только в ГУФСИН по Пермскому краю, но также всей уголовно-исполнительной системы. Колония строго режима расположена в городе Чусовой.

Ранее сообщалось, что в колонии строгого режима в Свердловской области заключенные устроили бунт. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко уточнил, что инцидент произошел в исправительном заведении в Каменске-Уральском.

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