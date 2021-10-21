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Депутаты ЛДПР предложили расширить список получателей материнского капитала

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутаты от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и сенатор Иван Абрамов внесут в Госдуму законопроект о расширении списка лиц, которые могут получить материнский капитал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, материнский капитал является действенным инструментом стимулирования рождаемости, доказавший свою эффективность. «Но при этом нужно учитывать необходимость дополнительной поддержки семей с рождением третьего, четвертого и последующих детей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией», — добавил он.

В пояснительной записке говорится, что изменения предусматривают предоставление в регионах России с низкой рождаемостью права на получение маткапитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей после 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом маткапитал.

Депутаты предложили установить сумму при рождении третьего ребенка в том же размере, что и при выплате на первого — 503 237,10 рублей с 1 января 2022 года и распространить его на ранее не воспользовавшихся правом на государственную поддержку мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей.

Ранее в ПФР рассказали, как мужчины могут получить материнский капитал.

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