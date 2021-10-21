В Санкт-Петербурге на обочине нашли полицейский архив с данными жителей

Не до конца утилизированный полицейский архив с данными жителей Санкт-Петербурга найден в районе Ропшинского шоссе. Об этом пишет «Фонтанка».

Документы пытались сжечь, но большинство осталось целыми, по ним можно узнать информацию о жителях города.

В архиве — административные дела петербуржцев, задержанных на территории Московского района города за хулиганство, пьянство, ссоры с соседями, незаконную торговлю, а также расклейку рекламных объявлений.

Там же найдены заявления жителей о преступлениях с указанием полных личных данных, включая домашний адрес.

Ранее свалку из уголовных дел нашли на Урале.