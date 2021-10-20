В Британии заявили, что оснований считать новый штамм COVID-19 особо опасным пока нет

Новые штаммы коронавируса фиксируют постоянно и пока нет оснований утверждать, что недавно выявленная мутация AY.4.2 представляет большую угрозу, чем другие. Такую позицию высказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, сообщает Manchester evening news.

«Covid 19 мутирует, как и любой другой вирус, и мы все время выявляем новые варианты. В их числе новая версия варианта Delta, которая в настоящее время известна как AY.4.2. И этот новый вариант сейчас распространяется», — заявил министр.

Ранее глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что в настоящее время влияние нового подвида штамма коронавируса «дельта» AY4.2 на статистику заболевших в США не зафиксировано. У 99,7% заболевших стране по-прежнему выявляется «дельта» штамм коронавируса. По словам Валенски, также отсутствуют данные о негативном влиянии нового варианта на эффективность имеющихся вакцин и препаратов.

До этого руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов объяснил «Газете.Ru», способна ли мутация AY.4.2 вытеснить «дельта»-штамм.