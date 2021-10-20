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В Рязани 17-летний подросток облил бензином и поджег 13-летнего друга

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Рязани суд приговорил 17-летнего жителя Скопинского района, которого признали виновным в поджоге 13-летнего подростка, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Инцидент случился в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другом, облил его бензином и поджег. В результате мальчик получил ожоги третьей степени с поражением 33% поверхности тела. Несмотря на медицинскую помощь, на лице и теле ребенка остались глубокие рубцы.

Подросток признал вину частично, уверяя суд, что это был несчастный случай.

Ранее китайца Танг Лу приговорили к смертной казни за то, что тот облил свою бывшую жену-блогершу бензином в то время, как та вела трансляцию, после чего поджег ее.

Погибшая являлась популярной в Китае видеоблогершей, которая снимала видео о жизни в деревенском Китае и пела популярные песни. С ее убийцей она ранее состояла в браке, однако на момент трагических событий они уже развелись из-за склонности Танг Лу к эмоциональному и физическому насилию.

По информации полиции, тело девушки было поражено на 90%, она скончалась в больнице две недели спустя.

Суд пришел к выводу, что «преступление было совершено с особой жестокостью и имеет серьезные социальные последствия», в связи с чем было принято решение о высшей мере наказания.

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