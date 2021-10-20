Французская полиция разыскивает потрошителя в Боллене

Полиция в французском городе Боллен разыскивает мужчину, который обезглавил и выпотрошил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

В публикации отмечается, что мужчина совершил преступление у себя дома. При этом версия теракта не является основной. Канал отмечает, что погибший мог быть родственником убийцы.

К поискам подозреваемого подключились 86 жандармов. В социальных сетях полицейские опубликовали фото предполагаемого преступника.

Ранее серийный маньяк по кличке «голливудский потрошитель» Майкл Гарджуло был приговорен к смертной казни в Соединенных Штатах.

Мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Во время вынесения приговора, судья Верховного суда Лос-Анджелеса назвал преступления убийцы «жестокими и пугающими», а члены семей жертв плакали.

Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Кутчер. Девушка была жестоко убита — ее зарезали в своем доме 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.