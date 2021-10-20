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У британского парламента установили виселицу

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Global Look Press

В Великобритании за нарушение общественного порядка арестовали протестующего, который установил у здания британского парламента имитацию виселицы. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации отмечается, что акция была частью протеста против вакцинации, который состоялся в среду на Парламентской площади в Лондоне.

Мужчину, установившего виселицу, задержали полицейские, а объект демонтировали.

Депутат парламента от консерваторов Майкл Фабрикант назвал произошедшее «грубым и бездумным» на фоне смерти политика Дэвида Амесса, которому неизвестный нанес множественные ножевые ранения во время встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Ранее в Лондоне противники вакцинации устроили драку с полицией в ходе протестов против принудительной вакцинации детей от коронавируса. Столкновение произошло, когда протестующие пытались прорваться внутрь лондонского здания Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA).

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