У британского парламента установили виселицу

В Великобритании за нарушение общественного порядка арестовали протестующего, который установил у здания британского парламента имитацию виселицы. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации отмечается, что акция была частью протеста против вакцинации, который состоялся в среду на Парламентской площади в Лондоне.

Мужчину, установившего виселицу, задержали полицейские, а объект демонтировали.

Депутат парламента от консерваторов Майкл Фабрикант назвал произошедшее «грубым и бездумным» на фоне смерти политика Дэвида Амесса, которому неизвестный нанес множественные ножевые ранения во время встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Ранее в Лондоне противники вакцинации устроили драку с полицией в ходе протестов против принудительной вакцинации детей от коронавируса. Столкновение произошло, когда протестующие пытались прорваться внутрь лондонского здания Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA).