Снег привел к девятибалльным пробкам в Москве

Снег в Москве привел к девятибалльным пробкам на дорогах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram.

«Вечерний час пик вкупе со снегом и на дорогах 9 баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч», — сообщили в департаменте транспорта.

На движение в городе влияют и дорожные работы, отметили в пресс-службе. Сейчас ремонт ведется в районе ТТК Рижская эстакада, ТТК Савеловская эстакада, на Волгоградском проспекте, на Краснохолмском мосту и в некоторых частях МКАД.

Ранее столичный главк МЧС России предупредил москвичей, что с 18 часов 20 октября и до 10 часов 21 октября в Москве ожидаются мокрый снег с дождем. Спасатели советуют водителям автомобилей значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев и других шатких объектов. Пешеходам также не рекомендуется проходить под рекламными щитами и шаткими конструкциями, деревьями.