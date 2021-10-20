Автовладельцы увеличили траты на парковку, бензин и техобслуживание

Российские автовладельцы стали больше тратить на парковку и чаще платить штрафы, сообщили «Газете.Ru» аналитики платежного онлайн-сервиса ЮMoney. Они изучили платежи с января по сентябрь 2020 и 2021 годов.

Так, средний чек за парковку в этом году стал на 19% больше, чем в прошлом, и составил 225 рублей. Средний оборот на одного пользователя вырос на 38%, до 570 рублей.

Средний платеж за нарушение ПДД за год не изменился и составил 511 рублей, при этом штрафы стали платить чаще. Средний оборот на одного пользователя в месяц в этой категории вырос на 8,2% и составил 1004 рубля.

За техническое обслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдавали в среднем по 4495 рублей — это на 10% больше, чем в 2020 году. В этой категории средний оборот в месяц вырос за год на 24%, до 10 340 рублей.

Средний чек на бензин в 2021 году в России вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей. Траты в месяц увеличились на 13,8%, до 2772 рублей.

На автозапчасти и аксессуары автовладельцы потратили в январе-сентябре 2021 года 2906 рублей, что на 13,4% больше, чем в этот же период в 2020 году. Средний оборот в этой категории вырос почти на 26%, до 5736 рублей.

За услуги шиномонтажа россияне в текущем году платили почти столько же, сколько и в прошлом, — 3175 рублей. Средний чек за автомойку в 2021 году снизился на 35% и составил 197 рублей, при этом услугой стали пользоваться чаще: оборот на одного пользователя за год возрос почти на 10%, до 596 рублей.