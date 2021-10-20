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Железнодорожные маршруты между Россией и Финляндией планируют вернуть в декабре

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Руководитель департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко заявил, что РЖД и железные дороги Финляндии (VR Group Ltd) планируют возобновить с декабря курирование поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает газета «Гудок».

«Погранслужба Финляндии 14 октября открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения, и в настоящее время с VR Group Ltd согласовываются те мероприятия, которые необходимы, чтобы не допустить распространения COVID-19 при перевозках», — заявил Костенко.

Он подчеркнул, что со стороны России погранпереход был открыт еще в январе 2021 года.
В публикации отмечается, что с Опершатобом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России еще предстоит согласовать меры по предотвращению передачи инфекции.

Издание отмечает, что основная цель восстановления ж/д сообщения с Финляндией – перехват пассажиропотока, который в ближайшем будущем будет передвигаться между странами с помощью авиасообщения.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия призвала Финляндию разрешить вакцинированным «Спутником V» россиянам въезжать в страну без тестов и дополнительных условий.

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