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Арестован японец, заставлявший свою кошку плавать

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Depositphotos

59-летний японец Масатоши Хосоно был арестован по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как пытался заставить своего кота плавать в ванне. Об этом сообщило издание Kyodo News.

По данным полиции, безработный опубликовал в социальных сетях посты, где пытается заставить животное плавать. Расследование было начато после того, как человек, который видел посты Хосоно в социальных сетях, сообщил о них в полицию префектуры Айти.

На видео котенка держали насильно в воде в течение полутора минут. Поскольку кошки обычно не любят воду, действия человека, по мнению правозащитников, считаются нарушением закона о защите животных. При этом, сам мужчина отрицает, что его поведение можно классифицировать как насилие.

Ранее сообщалось о коте, который сломал палец своей хозяйке. Женщина рассказала, что когда ее питомцу Понкану было только семь месяцев, тот уже весил семь килограммов. Женщина получила травму, споткнувшись о кота.

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