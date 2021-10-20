В результате взрыва в Кабуле погибли два человека, 12 пострадали

Два человека погибли, 12 получили ранения в результате произошедшего теракта в афганской столице в Кабуле утром в среду, 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников местных больниц.

Отмечается, что семь пострадавших были доставлены в больницу «Ибн-Сина», еще пять человек — в столичную больницу неотложной медицинской помощи.

По данным МВД Афганистана, двое подозреваемых в осуществлении теракта задержаны. В настоящее время правоохранители продолжают вести следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции в Кабуле. Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль талибов (организация запрещена в России). Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

18 сентября в афганской столице произошло сразу два взрыва. Первый — в районе Даште-Барчи, второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).