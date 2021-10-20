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Охранник получил выговор за то, что вовремя вышел на работу

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Мужчина из Англии устроился на работу охранником, но в первый же день поссорился с начальством, сообщает издание Mirror. По словам британца, ему сделали выговор за то, что он вовремя пришел на смену.

Как рассказал сотрудник, его рабочий день по контракту начинается в 10 часов утра. Он вовремя прибыл в магазин, где следит за порядком, но в обеденное время к нему подошла менеджер.

Женщина сказала, что в будущем он должен приезжать пораньше, но охранник заявил, что не будет этого делать.

«Мне не платят за то, чтобы я приходил раньше, поэтому я не понимаю, зачем мне это нужно», — прокомментировал он.

Начальница в ответ рассердилась и сказала, что каждое утро у магазина выстраивается толпа людей, ждущих открытие. Может произойти всякое, а продавцы не обучены обеспечивать безопасность.

«Я все равно отказал ей, и она просто вдохнула и ушла», — добавил охранник.

После того как британец рассказал об этом в сети, люди поддержали его позицию.

Ранее сотрудник Росгвардии из Ульяновска был уволен за то, что проигнорировал просьбу женщины о помощи, объяснив свой отказ обеденным перерывом.

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