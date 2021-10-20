В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 1028 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

19 октября от COVID-19 умерли 1015 человек, 18 октября — 998 человек, 17 октября — 997.

За последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было зарегистрировано 33 740 случаев.

Уточняется, что у 9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 25 231 пациент.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (5847), Санкт-Петербург (3274), Московская область (2590). Меньше всего зараженных — в Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 094 825 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 226 353 человека, выздоровели 7 065 712.

Ранее Forbes со ссылкой на собственные источники сообщил, что власти Москвы обсуждают введение новых мер по борьбе с распространением коронавируса в период с 30 октября по 7 ноября.