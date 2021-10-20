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В СК рассказали о количестве нераскрытых убийств

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СУ СК РФ по Оренбургской области

Заместитель руководителя ГУ криминалистики Следственного комитета Анатолий Сазонов рассказал, сколько убийств в России остаются нераскрытыми за все время наблюдений, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент на учете в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре) за все годы статистического наблюдения состоят 142 серии, включающие в себя 552 эпизода преступной деятельности. Среди них 52 серии убийств, состоящих из 212 преступлений», — рассказал Сазонов.

По его словам, несколько больше нераскрытых правонарушений в статистике преступлений против половой неприкосновенности — 83 серии из 289 эпизодов.

Ранее, в феврале 2021 года, стало известно, что число убийств в России за пять лет снизилось на треть.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 7,7 тысячи убийств и покушений на убийства. Пять лет назад этот показатель составлял 11,3 тысячи за год. Кроме того, число убийств и покушений в 2020 году на 3,2% ниже, чем аналогичный показатель в 2019 году.

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