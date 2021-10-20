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В Москве таксист выгнал пассажирку из машины из-за цены на поездку, нанеся ей побои

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве водитель одно из популярных сервисов такси Алексей С. выгнал пассажирку из автомобиля. Мужчину не устроила цена поездки, которая была определена сервисом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», там же опубликовано видео, которое сняла пострадавшая.

21-летняя Анна Петрова рассказала, что, когда водитель увидел стоимость, установленную агрегатором, то стал возмущаться. Далее он перешел к угрозам, ругался матом и в итоге высадил москвичку у ближайшего магазина, не завершив поездку. Когда пассажирка отказалась выходить, то мужчина насильно вытащил ее за руки.

Анна Петрова указала, что денежные средства были списаны с нее сразу же.

Пассажирка обратилась после поездки за медпомощью. Врачи диагностировали у нее ушибы и кровоподтеки.

Девушка написала заявление в полицию. Начата проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина по ошибке заплатила за поездку в такси из Москвы в Серпухов 190 тысяч рублей.

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