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Ксения Собчак вернулась из Парижа в Москву

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@xenia_sobchak/Instagram

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась из Парижа в Москву. По данным «Известий», от общения с прессой Собчак отказалась. Светская львица разговаривала по телефону и не реагировала на обращения к ней корреспондентов.

За перемещениями Собчак СМИ стали пристально следить после смертельного ДТП в Сочи.

Накануне РЕН ТВ написало об отлете ведущей в столицу Франции. В тексте говорилось: «В ближайшие дни она должна прийти на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту аварии — по нашим данным, в четверг (21 октября) в Сочи. Однако, как Собчак удастся сделать это из Франции, пока непонятно».

Собчак объяснилась, заявив, что находится в контакте со следствием. И указала, что улетела на один день в Париж по работе.

15 октября Ксения Собчак приехала в Росгвардию, где сообщила о слежке за ней.

Ранее стало известно, что Собчак отказалась ехать в следственное управление сочинского УВД на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, устроившим смертельное ДТП. Отказ она объяснила проблемами со здоровьем.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

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