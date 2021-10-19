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Врач Кондрахин назвал наиболее распространенные последствия COVID-19

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Наиболее распространенным последствием перенесенного COVID-19 являются неврологические осложнения — потеря обоняния и нарушение чувствительности кожи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, большинство людей, переживших COVID-19, также испытывают панические атаки. Они являются результатом травмирующего фактора нехватки кислорода, добавил он. Врач также обратил внимание на то, что именно симптомы, связанные с нервной системой, являются маркерами коронавируса.

«Все остальные симптомы появляются уже с течением болезни или после нее. Это объясняется тем, что у вируса выше тропность к нервным волокнам, именно на них он оказывает самое серьезное влияние», — объяснил Кондрахин.

Вторым органом, страдающим от коронавирусной инфекции, становятся легкие. Чаще всего они восстанавливаются без последствий. Выздоровевшие пациенты рассказывают, что функции дыхания полностью восстанавливаются.

При этом эксперт отметил, что намного дольше остаются такие симптомы, как регулярные головные боли, парестезия с покалываниями в руках и ногах, сведенными мышцами и отсутствие запахов и вкусов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о смертоносном изменении симптомов COVID-19.

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