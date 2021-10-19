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Вирусолог Ризванов оценил вероятность нового британского штамма AY.4.2

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Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов предположил, что новый британский штамм коронавируса AY.4.2 может составить конкуренцию распространившейся по миру «Дельте». Об этом сообщает газета «Известия».

Он отметил, чтобы наверняка назвать успешность AY.4.2 конкуренции с «дельтой, необходимо провести их анализ.

«Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом. Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции», — рассказал Ризванов.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса — AY.4.2.

По данным ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

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