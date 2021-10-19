Россия направила в МИД Грузии ноту после убийства россиянки в Тбилиси

Россия направила в МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие по делу об убийстве россиянки в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе секции интересов РФ при посольстве в Швейцарии и Тбилиси.

«19 октября Секция интересов направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», — указано в сообщении.

18 октября стало известно, что в Тбилиси неизвестный застрелил гражданку России Анастасию Шаталову. По данным Sputnik Грузия, по подозрению в совершении этого преступления задержаны трое человек.

25-летняя россиянка приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. Нападение на нее было совершено около часа ночи в момент, когда она вышла из дома. Мотивы убийства неизвестны. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Максимальный срок по ней — 15 лет лишения свободы.