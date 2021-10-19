НТВ рассказал о жертвах «Мужского государства»*

Телеканал НТВ показал сюжет, в котором рассказывается о жертвах травли, организованной участниками движения «Мужское государство», признанного на днях в России экстремистской организацией.

Один из потерпевших — владелец сети чебуречных Cheburek.me Александр Долгов. После того, как он опубликовал на станицах общепита в соцсетях рекламу, героем которой был окруженный славянскими девушками африканец, его номер телефона был опубликован в Telegram-канале движения. Начались звонки с угрозами: неизвестные обещали расправиться с бизнесменом, его супругой и детьми.

С похожими нападками столкнулась жительница Ижевска, которая вышла замуж за африканского принца.

««Мы вас найдем», «мы вас убьем». Угрожают, что знают, где мы живем, где гуляем с детьми», — вспомнила она.

В понедельник, 18 октября, Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Основатель движения Владислав Поздняков на заседание не явился.

Спустя несколько часов адвокат Позднякова Дзамболат Габараев заявил, что его подзащитный подаст апелляцию