Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Траньков про успех Хромых в Будапеште: Тутберидзе давно говорит, что Майя может 23:28
Итальянский диджей рассказал новые подробности нападения Макгрегора 23:20
Врач Кондрахин назвал наиболее распространенные последствия COVID-19 23:16
Вирусолог Ризванов оценил вероятность нового британского штамма AY.4.2 23:03
ФБР вывезло автомобиль с якобы принадлежащей Дерипаске территории в Вашингтоне 22:52
Россия направила в МИД Грузии ноту после убийства россиянки в Тбилиси 22:50
Годовалый сын Плющенко Арсений посетил академию отца 22:48
В Великобритании Россию назвали «критической угрозой» для королевства 22:45
В АТОР рассказали, сколько будет стоить путевка на двоих в Египет 22:34
За «Шериф» впервые в Лиге чемпионов играет футболист из Молдавии 22:32

НТВ рассказал о жертвах «Мужского государства»*

close
100%
@doktorvladi/Instagram

Телеканал НТВ показал сюжет, в котором рассказывается о жертвах травли, организованной участниками движения «Мужское государство», признанного на днях в России экстремистской организацией.

Один из потерпевших — владелец сети чебуречных Cheburek.me Александр Долгов. После того, как он опубликовал на станицах общепита в соцсетях рекламу, героем которой был окруженный славянскими девушками африканец, его номер телефона был опубликован в Telegram-канале движения. Начались звонки с угрозами: неизвестные обещали расправиться с бизнесменом, его супругой и детьми.

С похожими нападками столкнулась жительница Ижевска, которая вышла замуж за африканского принца.

««Мы вас найдем», «мы вас убьем». Угрожают, что знают, где мы живем, где гуляем с детьми», — вспомнила она.

В понедельник, 18 октября, Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Основатель движения Владислав Поздняков на заседание не явился.

Спустя несколько часов адвокат Позднякова Дзамболат Габараев заявил, что его подзащитный подаст апелляцию

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях