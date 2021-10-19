Назван напиток, снижающий воспаления в организме человека

Американские ученые определили, что вещества, содержащиеся в натуральном апельсиновом соке, оказывают благотворное влияние на организм, снижают окислительный стресс и воспаление. Документ исследования опубликован в научном журнале Advances in Nutrition.

Ученые из Университета Тафтса и Университета Джорджа Мейсона проанализировали 21 исследование с участием 307 здоровых взрослых и 327 взрослых, подверженных риску заболеваний, связанных с хроническим воспалением, таких как болезни сердца и диабет.

По итогам, специалисты выяснили, что 100% апельсиновый сок, который не содержит сахара, снижает уровень маркера воспаления интерлейкин 6. Это происходит как у здоровых людей, так и у тех, кто состоит в группах риска.

Этот эффект связывают с входящими в состав сока аскорбиновой кислотой и флавоноидами, которые являются соединениями, влияющими на окислительную и воспалительную системы организма.

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