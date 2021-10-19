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Похитители американских миссионеров на Гаити требуют $17 млн выкупа

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Fernando Llano/AP

Похитители семнадцати американских христианских миссионеров и членов их семей на Гаити требуют $17 млн выкупа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на гаитянское правительство.

По данным Минюста Гаити, вариант заплатить выкуп не рассматривается, так как на полученные деньги похитители планируют приобрести оружие.

«Мы пытаемся освободить их, не платя выкуп. Это наш первый план действий. Давайте будем честны: когда мы дадим им эти деньги, они пойдут на покупку большего количества оружия и боеприпасов», — заявил глава Министерства юстиции Лизст Куител.

В полиции Гаити уточнили, что находятся в постоянном контакте с похитителями и взаимодействуют с ФБР США.

Ранее в столице Гаити Порт-о-Пренсе местная банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей.

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