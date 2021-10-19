В России предложили дарить нуждающимся пенсионерам планшеты для доступа в интернет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова предложил дарить планшеты российским пенсионерам, чтобы у них был доступ в интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что в своем обращении Орлов обратил внимание на то, что граждане старшего поколения далеко не всегда могут позволить себе покупку гаджета для выхода в сеть, а также постоянно оплачивать услуги связи, при этом они, как и все, нуждаются в доступе к порталам государственных и муниципальных услуг.

Эксперт также напомнил, что пожилые граждане наиболее уязвимы к заболеваниям в периоды эпидемий, и наличие планшета поможет им уменьшить число социальных контактов и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — говорится в письме Орлова.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышенная пенсия по старости.