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В России предложили дарить нуждающимся пенсионерам планшеты для доступа в интернет

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова предложил дарить планшеты российским пенсионерам, чтобы у них был доступ в интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что в своем обращении Орлов обратил внимание на то, что граждане старшего поколения далеко не всегда могут позволить себе покупку гаджета для выхода в сеть, а также постоянно оплачивать услуги связи, при этом они, как и все, нуждаются в доступе к порталам государственных и муниципальных услуг.

Эксперт также напомнил, что пожилые граждане наиболее уязвимы к заболеваниям в периоды эпидемий, и наличие планшета поможет им уменьшить число социальных контактов и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — говорится в письме Орлова.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышенная пенсия по старости.

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