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Найден подозреваемый в отравлении медведей в челябинском зоопарке

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Depositphotos, коллаж «Газеты.Ru»

В Челябинске задержан бывший работник местного зоопарка, где произошло отравление медведей и еще некоторых животных. Возбуждено уголовное дело, пишет kursdela.biz.

Мотивы экс-сотрудника до конца неизвестны, но предполагается, что таким образом мужчина хотел отомстить учреждению, где ранее трудился. Подозреваемый дает показания. Полиция вышла не него, когда определила владельца сумки, которую нашли рядом с вольером, где содержались медведи. В ней лежал отравленный мышьяком корм.

В результате смертоносной атаки двое медведей погибли, один выжил и сейчас приходит в себя. Также от отравления скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя.

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