Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Президент ФИФА: плюсы проведения ЧМ каждые два года мне очевидны 05:05
«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» благодаря голу... 04:55
Власти Японии: выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой 04:55
Бузова заявила о пропавшем голосе 04:54
Арбитр Карасев подарил Урганту памятный подарок 04:44
Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря 04:36
Зеленский заявил, что страны ЕС выступают за включение Украины в союз 04:33
Начался суд над сообщниками убийцы Япончика 04:25
Эксперт рассказал, как обезопасить переписку в мессенджерах 04:14
Дальность поражения российского БРК «Бал» увеличилась до 500 км 04:09

Британские ученые выяснили, что икота может быть симптомом рака пищевода

close
100%
Depositphotos

Ученые из Великобритании рассказали о необычном симптоме рака пищевода. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ученые обратили внимание на ирландское исследование 2006 года, где почти 30% больных раком пищевода жаловались на постоянные приступы икоты. Большинство пациентов отметили большую потерю веса и трудности с глотанием про онкологическом заболевании. Икота ранее не отмечалась в качестве распространенного симптома.

Доктор Хуссейн Абдех рассказал, что обычно икота возникает из-за слишком быстрого приема пищи или напитков, переедания или чрезмерного потребления алкоголя. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если икота длится более 48 часов.

Ранее ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Оппеля, хирург Рустем Топузов рассказал о симптомах, проявляющихся на ранних стадиях онкологических заболеваниях желудка.

Среди специфических проявлений при раке прямой кишки могут быть кровотечения, выделения слизи; при опухоли левой половины толстой кишки – чередующиеся запоры и диареи, вздутие живота.
Рак правых отделов толстой кишки вызывает снижение гемоглобина, при раке желудка изменяются вкусовые пристрастия, появляется тошнота и рвота после приема пищи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях