Британские ученые выяснили, что икота может быть симптомом рака пищевода

Ученые из Великобритании рассказали о необычном симптоме рака пищевода. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ученые обратили внимание на ирландское исследование 2006 года, где почти 30% больных раком пищевода жаловались на постоянные приступы икоты. Большинство пациентов отметили большую потерю веса и трудности с глотанием про онкологическом заболевании. Икота ранее не отмечалась в качестве распространенного симптома.

Доктор Хуссейн Абдех рассказал, что обычно икота возникает из-за слишком быстрого приема пищи или напитков, переедания или чрезмерного потребления алкоголя. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если икота длится более 48 часов.

Ранее ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Оппеля, хирург Рустем Топузов рассказал о симптомах, проявляющихся на ранних стадиях онкологических заболеваниях желудка.

Среди специфических проявлений при раке прямой кишки могут быть кровотечения, выделения слизи; при опухоли левой половины толстой кишки – чередующиеся запоры и диареи, вздутие живота.

Рак правых отделов толстой кишки вызывает снижение гемоглобина, при раке желудка изменяются вкусовые пристрастия, появляется тошнота и рвота после приема пищи.