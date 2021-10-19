Россиян предупредили о штрафах за манипуляции с коммунальными сетями

Юристы рассказали, что владельцев квартир могут оштрафовать за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру. Об этом пишет РИА «Новости».

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева рассказала, что за самовольное подключение к коммунальным сетям и безучетное использование электричества и тепла грозит штрафа до 15 тысяч рублей. А за повторное наказание составит уже до 30 тысяч рублей.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев предупредил, что штраф за самовольную перепланировку составит 2-2,5 тысячи рублей, а за отказ впустить в квартиру специалиста для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования придется заплатить 1 до 2 тысяч рублей.

Он добавил, что за действия или бездействия собственников квартир, которые привели к аварии, могут выписать штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов рассказал, в каких случаях дачникам грозит штраф за сорняки на участке.