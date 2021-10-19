В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил агентству ФАН, что СМИ, которые в своих материалах указывают национальность преступника, должны нести ответственность перед законом, так как они разжигают межнациональную рознь.

Таким образом представитель республики отреагировал на волну публикаций, последовавшей после инцидента с избиением жителя Воронежа тремя уроженцами северокавказской республики в московском метро. Муслимов уверен, что СМИ переносят преступление, совещенное конкретными людьми на всю народность.

«Неправильно говорить, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действе — это преступник, а преступник не имеет национальности», — указал министр. По его словам, это должен понимать и соблюдать каждый россиянин.

По мнению чиновника, некоторые издания намеренно уточняют национальность преступника для создания повышенного внимания вокруг произошедшего. Муслимов уверен, что такие материалы опасны, так как могут внести раздор среди различных народностей одной страны.

Нападение произошло 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Романа Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.

Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Мусалаева, Залибекова и Ханмагомедова задержали по горячим следам на станции Партизанская, против них возбудили уголовное дело о хулиганстве и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца.

Власти Москвы выплатят заступившемуся за девушку Ковалеву 2 млн рублей.