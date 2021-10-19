На Украине появились баннеры с надписью «Да, мы один народ»

На юге Украины с прошлой недели появилось несколько баннеров «Да, мы один народ». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Плакаты были развешены в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье и Днепре. При этом местные власти снимают эти баннеры.

12 июля Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал возникшую между ними стену большой бедой.

31 июля бывший президент Украины Петр Порошенко написал ответ на этот материал, в котором заявил, что у его народа нет проблем с собственной идентичностью. По его словам, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации»

Согласно исследованию, которое провела украинская социологическая группа «Рейтинг», 41% согласны с заявлением президента России о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству». Также социологи выяснили, что 75% респондентов считают Украину преемницей Киевской Руси, Россию называют 8% опрошенных.