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ОНК: бизнесмен Сачков в одиночной камере не получает почту и не имеет телевизора

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Член ОНК Москвы Александр Хуруджи заявил, что основатель компании Grouр-IB Илья Сачков содержится в СИЗО в одиночной камере, не получает писем и газет, а также не имеет телевизора. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Хуруджи, Сачков находится в шоковом состоянии и явно не был готов к столь тяжкому обвинению в свой адрес. Ему поступило 25 писем, но читать их и отправлять собственные ему не разрешают.

«Таким образом, человек фактически оказался в информационном вакууме», — добавил член ОНК.

Илья Сачков был арестован 28 сентября на два месяца. В этот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. В пресс-службе компании не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия.

Сачков не признает вину в передаче данных иностранной разведке. Новым руководителем Group-IB стал Дмитрий Волков. К делу генерального директора Group-IB подключилась военная контрразведка ФСБ. Подробности дела в отношении главы Group-IB Сачкова пока не приводятся.

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