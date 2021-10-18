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У отца напавшего на пермскую школу подростка изъяли несколько ружей

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У отца подростка, который устроил стрельбу в школе под Пермью, изъяли четыре охотничьих ружья. Об этом рассказал в Telegram депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Все оружие, принадлежащее отцу «стрелка» (помимо «Сайги» на него также было зарегистрировано еще 3 охотничьих ружья — «CZ 455», «ИЖ 18Е», «МЦ-21-12»), изъято и передано на хранение в полицию. Вопрос о лишении его лицензии будет решен в ближайшее время», — написал парламентарий.

Он напомнил, что Госдума несколько лет усилила ответственность за небрежное обращение с оружием. Однако образовательные учреждения сейчас слабо защищены от нападений с огнестрельным оружием — «слава Богу, директор смогла вразумить этого парня».

Депутат добавил, что в настоящее время ведется проверка частной охранной организации «Октябрьский щит», сотрудники которой обеспечивали безопасность школы.

Ранее сообщалось, что отец школьника бил его мать.

В понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Мальчик произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. В образовательном учреждении были отменены уроки.

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